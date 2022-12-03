Южная Корея - Португалия 2:1 видео голов и лучших моментов матча 02.12.2022 ЧМ-2022

В пятницу, 2 декабря, состоялся матч третьего тура чемпионата мира 2022 года, в котором Южная Корея обыграла Португалию (2:1) и завоевала право выступить в плей-офф турнира.

Однако именно европейцы забили первыми. Уже на самом старте игры Рикарду Орта замкнул передачу Диогу Далота. В середине первого тайма Ким Ен Вон воспользовался подарком от Криштиану Роналду и сравнял счет.

Победу и 1/8 финала мундиаля своей команде и нации принес Хван Чи Чхан, который реализовал шикарный пас Хын Мин Сона.

Вашему вниманию видео всех голов матча Южная Корея - Португалия в третьем туре ЧМ-2022:

Южная Корея - Португалия 2:1

Голы: Ким Ен Вон, 27, Хван Хи Чхан, 90+1 - Орта, 5.

Владение мячом: 38% - 62%

Удары (в створ): 13 (6) - 12 (5)

Офсайды: 1-5

Угловые: 5-4

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон (Сон Чжун Хо, 81), Квон Ген Вон, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин (Хван Ый Чжо, 81), Ли Чжэ Сон (Хван Хи Чхан, 66), Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон (Чжо Ю Мин, 90).

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Антониу Силва, Жоау Канселу, Рубен Невеш (Рафаэл Леау, 65), Витинья (Бернарду Силва, 81), Матеуш Нунеш (Пальинья, 65), Жоау Мариу (Вильям Карвалью, 82), Роналду (Андре Силва, 65), Рикарду Орта.

Предупреждения: Ли Кан Ин (36), Хван Хи Чхан (90).