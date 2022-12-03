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У США самый молодой стартовый состав в плей-офф ЧМ-2022, у Хорватии - самый возрастной

Некоторые топовые сборные оказались в числе наименее опытных представителей мундиаля.
Сегодня, 13:04
Сборная США / Getty Images
Сборная США / Getty Images

В пятницу, 2 декабря, завершился группового этап чемпионата мира 2022 года, по результатам которого определились участники плей-офф турнира.

Так, в 1/8 финала мы не увидим такие команды, как Германия, Дания, Бельгия и Уругвай, которые не смогли попасть в пару лучших сборных своих квартетов.

Футбольная обсерватория CIES провела исследование, по результатам которого был высчитан средний возраст стартовой одиннадцатки каждой команды, которая вышла в плей-офф.

Самым молодым составом в матчах на выбывание может похвастаться национальная сборная США, возраст стартового состава которой равняется 25,31 лет. Не далеко ушли Испания (26,29), Англия (26,9) и Франция (26,96).

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В то же самое время самый возрастной стартовый состав оказался у сборной Хорватии (29,28). Также опытом могут похвастаться Южная Корея (28,99) и Аргентина (28,92).

Напомним, что в субботу, 3 декабря, начнется плей-офф чемпионата мира-2022: в первом матче сойдутся Нидерланды и США в 17:00 по Киеву, после чего эстафету подберут Аргентина и Австралия в 21:00.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат мира 2022

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