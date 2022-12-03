Увольнение или еще один шанс: стала известна судьба Флика во главе сборной Германии

Провал в Катаре после подобного выступления четырьмя годами ранее вызывает вопросы относительно способности этой команды побеждать на больших турнирах.

Сборная Германии во второй раз подряд с позором покинула чемпионат мира, не сумев преодолеть даже групповой этап.

Если в 2018 году кто-то мог объяснить подобный результат "проклятием действующих чемпионов", то события в Катаре у многих вызвали вопросы.

Но, как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов немецкого издания SPORT1, главный тренер "Бундестим" Ханси Флик не потеряет свою должность - его увольнение даже не обсуждалось.

Тренер продолжает пользоваться доверием руководства и высоко ценится большинством игроков.

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Тем не менее, президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф ожидает, что Флик как можно быстрее проработает то, что пошло не так на мундиале, и представит возможные решения с учетом Евро-2024 во время встречи на следующей неделе