iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший тренер Челси отказался возглавить сборную Германии

Тухель хочет остаться в клубном футболе.
Сегодня, 21:20
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Экс-тренер Челси Томас Тухель не заинтересован на данный момент в работе в сборной Германии. Об этом сообщает издание Sky Sport Germany.

49-летний специалист по-прежнему остается без клуба, однако работать в стане национальной команды он не хочет. Тухель предпочел бы работать в клубе, а не в сборной.

Отметим, немца по-прежнему привлекает ежедневная работа с игроками, а не разъезды и наблюдения за футболистами в качестве тренера сборной.

Ранее сообщалось, что Тухель может заменить Симеоне в Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Томас Тухель

Статьи по теме

Ван дер Ваарт: Зюле - немецкий Магуайр Ван дер Ваарт: Зюле - немецкий Магуайр
Германия установила собственный антирекорд на чемпионате мира Германия установила собственный антирекорд на чемпионате мира
Флик подвел итоги вылета Германии с ЧМ-2022 Флик подвел итоги вылета Германии с ЧМ-2022
Коста-Рика - Германия 2:4 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Коста-Рика - Германия 2:4 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Япония и Испания вышли в плей-офф, а Германия летит домой
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

ЧМ-202221:48
Ван Гал: Мы никогда не выиграем ЧМ, если верить нидерландской прессе
ЧМ-202221:29
Ван Гаал: В последние годы США хорошо спрогрессировало в футболе
Европа21:20
Бывший тренер Челси отказался возглавить сборную Германии
Футбол20:53
Экс-президент Юветуса: Инвестиция в Роналду оказалась слишком дорогой для клуба
ЧМ-202220:52
Камерун - Бразилия: онлайн-трансляция матча
ЧМ-202220:33
Сербия - Швейцария: онлайн-трансляция матча
ЧМ-202220:25
Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей
ЧМ-202220:20
Манчестер Сити собирается подписать 14-летнего вундеркинда
ММА19:56
Топовый боец UFC заявил, что хочет побить хавбека Манчестер Сити
Европа19:45
Модрич: Причин завершать карьеру в сборной нет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK