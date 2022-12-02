Бывший тренер Челси отказался возглавить сборную Германии

Экс-тренер Челси Томас Тухель не заинтересован на данный момент в работе в сборной Германии. Об этом сообщает издание Sky Sport Germany.

49-летний специалист по-прежнему остается без клуба, однако работать в стане национальной команды он не хочет. Тухель предпочел бы работать в клубе, а не в сборной.

Отметим, немца по-прежнему привлекает ежедневная работа с игроками, а не разъезды и наблюдения за футболистами в качестве тренера сборной.

Ранее сообщалось, что Тухель может заменить Симеоне в Атлетико.