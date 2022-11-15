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Тухель может заменить Симеоне в Атлетико

Руководство мадридской команды раздумывает над сменой тренера на фоне неудачных выступлений "матрасников".
Сегодня, 21:14
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Мадридский Атлетико вылетел из Лиги чемпионов еще на стадии группового этапа, не сумев даже обеспечить себе участие в Лиге Европы.

В чемпионате Испании у "матрасников" дела также идут не очень: пятое место, отставание в 13 очков от лидирующей Барселоны, не впечатляющая игра.

В связи с этим появляется информация, что руководство столичного клуба может пойти на серьезный шаг и уволить Диего Симеоне. Будучи самым высокооплачиваемым тренером в мире, аргентинец не справляется с ситуацией.

Как сообщает The Sun, Атлетико может рассмотреть кандидатуру Томаса Тухеля, недавно уволенного из лондонского Челси. Немецкий специалист до сих пор остается без работы.

Напомним, что Тухель не поладил с новым владельцем "синих" Тоддом Боэли. В результате конфликта американский бизнесмен уволил немца спустя всего неделю после закрытия летнего трансферного окна.

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