Тухель может заменить Симеоне в Атлетико

Мадридский Атлетико вылетел из Лиги чемпионов еще на стадии группового этапа, не сумев даже обеспечить себе участие в Лиге Европы.

В чемпионате Испании у "матрасников" дела также идут не очень: пятое место, отставание в 13 очков от лидирующей Барселоны, не впечатляющая игра.

В связи с этим появляется информация, что руководство столичного клуба может пойти на серьезный шаг и уволить Диего Симеоне. Будучи самым высокооплачиваемым тренером в мире, аргентинец не справляется с ситуацией.

Как сообщает The Sun, Атлетико может рассмотреть кандидатуру Томаса Тухеля, недавно уволенного из лондонского Челси. Немецкий специалист до сих пор остается без работы.

Напомним, что Тухель не поладил с новым владельцем "синих" Тоддом Боэли. В результате конфликта американский бизнесмен уволил немца спустя всего неделю после закрытия летнего трансферного окна.