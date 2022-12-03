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Тренер США: Очень горжусь командой, но горько разочарован результатом

Наставник команды признал поражение в крайнем матче.
Вчера, 21:33
Грегг Берхалтер / Getty Images
Грегг Берхалтер / Getty Images

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал вылет с ЧМ-2022 после после поражения от Нидерландов (1:3).

"С этим тяжело смириться. У нас такой хороший состав, игроки так близки. Сегодня у нас не получилось, но не из-за отсутствия попыток и  усилий. Ребята вложили в эту игру все, что у них было. И, к сожалению, мы проиграли.

Я очень горд. Очень приятно видеть, как эта команда сплотились за последние три с половиной года. Нечасто можно увидеть такую связь между товарищами по команде, персоналом и всеми.

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Очень горжусь этой командой, но горько разочарован сегодняшним результатом", – сказал Берхалтер в интервью сайту ФИФА.

Напомним, по итогам группового этапа Соединенные Штаты Америки в последнем туре сумели завоевать для себя вторую строчку своего квартета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США

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