Хавбек сборной Испании раскритиковал судейство в матче с Марокко

Родри считает, что в первой половине встречи арбитр не доработал.

Хавбек сборной Испании Родри раскритиковал судейство матча ЧМ-2022 против Марокко (0:0, 0:3 пен).

"Судейство в первом тайме было скандальным: на нас не было зафиксировано ни одного фола, а соперник получил много штрафных.

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Но мы должны посмотреть на себя. Я расстроен, я больше не могу с этим мириться, футбол несправедлив по отношению к нам", – сказал Родри в интервью COPE.

Напомним, Унаи Симон отбил всего 1 из 4 ударов игроков сборной Марокко, в то время как его визави Яссин Буну отразил все удары.