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Тренер Марокко сравнил стиль игры своей команды с европейским грандом

Где-то заулыбался один Симеоне.
Сегодня, 18:26
Валид Реграги / Getty Images
Валид Реграги / Getty Images

В субботу, 10 декабря, сборная Марокко продолжила свой удивительный путь по турнирной сетке чемпионата мира 2022 года.

Команда Валида Реграги минимально обыграла Португалию, завоевав право сыграть в полуфинале мундиаля. Там африканская сборная встретится с действующим чемпионом мира, Францией.

После матча Реграги сравнил стиль игры своей команды с тем, как играет Атлетико Диего Симеоне.

"Да-да, сегодняшняя схема была похожа на ту, что мы использовали в поединке с испанцами, и похожа на ту, которую обычно использует Чоло (Симеоне)", - цитирует тренера El Grafico.

"Мы технически хороши, играем с очень большим сердцем. Мы не оставляем пустых мест, мы знаем, что у нас есть техничные игроки, которые могут изменить ситуацию в любой момент".

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Напомним, что Марокко стало первой африканской страной, которая сумела добраться до полуфинала чемпионата мира.

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