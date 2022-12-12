iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время

Одноклубник Лео Месси совершил очень интересный поступок.
Сегодня, 08:40

После вылета сборной Португалии с чемпионата мира 2022 года, форвард Криштиану Роналду написал пост о завершившемся для него мундиале.

В комментариях од этим постом появился нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оставил эмодзи в виде короны короля и козла, что на сленге означает "G.O.A.T. - лучший за все время".

Напомним, что Мбаппе - одноклубник Лео Месси, с которым Роналду соперничает в неофициальной битве за титул лучшего в истории.

Мбаппе и Месси могут встретиться в финале чемпионата мира 2022 года, если пройдут в полуфиналах Марокко и Хорватию соответственно.


Статьи по теме

Мудрик - приоритетная цель Арсенала на зимнее трансферное окно Мудрик - приоритетная цель Арсенала на зимнее трансферное окно
Аргентина - Хорватия: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022
Ньюкасл определился с альтернативой Мэддисону Ньюкасл определился с альтернативой Мэддисону
Аргентина - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13.12.2022 Аргентина - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13.12.2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Украина10:48
Мудрик - приоритетная цель Арсенала на зимнее трансферное окно
ЧМ-202210:30
Аргентина - Хорватия: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022
Европа10:28
Ньюкасл определился с альтернативой Мэддисону
ЧМ-202210:15
Аргентина - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13.12.2022
ЧМ-202210:01
Беллингем: После промаха попытался удержать мысли Кейна на поле
Европа09:45
Форвард Челси кричал от боли, получив травму колена в спарринге с Астон Виллой
Бокс09:24
Американский чемпион Спенс попал в жуткое ДТП
НБА09:24
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина
ЧМ-202208:40
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
НХЛ08:17
НХЛ: Сиэтл шокировал Флориду, Вегас уступил Бостону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK