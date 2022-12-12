Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время

После вылета сборной Португалии с чемпионата мира 2022 года, форвард Криштиану Роналду написал пост о завершившемся для него мундиале.

В комментариях од этим постом появился нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оставил эмодзи в виде короны короля и козла, что на сленге означает "G.O.A.T. - лучший за все время".

Напомним, что Мбаппе - одноклубник Лео Месси, с которым Роналду соперничает в неофициальной битве за титул лучшего в истории.

Мбаппе и Месси могут встретиться в финале чемпионата мира 2022 года, если пройдут в полуфиналах Марокко и Хорватию соответственно.