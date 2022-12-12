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Саутгейт раздумывает над уходом с поста тренера сборной Англии

Эмоциональное выгорание и постоянное давление могут вынудить англичанина покинуть национальную команду.
Сегодня, 12:24
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Потерпев неудачу в матче с Францией, Англия покинула чемпионат мира в Катаре, дойдя до стадии 1/4 финала.

Этот результат и постоянное давление общественности заставили Гарета Саутгейта задуматься о том, чтобы покинуть должность главного тренера "Трех Львов".

По информации Sky Sports, 52-летний специалист хочет взять время, чтобы подумать о будущем и принять "правильное решение".

"Эти турниры отнимают у вас много сил, и мне нужно время, чтобы подумать. Мы делали это после каждого турнира, и это правильно", - сказал Саутгейт после матча с французами.

"Я не хочу через четыре-пять месяцев думать, что сделал неправильный выбор. Слишком важно, чтобы все поняли это неправильно".

Саутгейт никогда не скрывал, что хочет вернуться к клубному футболу в случае, если он уйдет из сборной.

Футбольная ассоциация и футболисты сборной Англии хотят, чтобы тренер остался по крайней мере до конца чемпионата Европы в Германии в 2024 году.

В прошлом году Гарет Саутгейт подписал двухлетнее продление контракта, срок действия которого истекает после Евро-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия сборная Англии Чемпионат мира 2022 Гарет Саутгейт

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