Польский арбитр обслужит финал чемпионата мира-2022
Шимон Марчиняк получил возможность отработать на самом главном поединке в футболе.
В воскресенье, 18 декабря, состоится долгожданный финал чемпионата мира по футболу в Катаре. В решающей игре сыграют сборные Аргентины и Франции.
ФИФА назначила бригаду арбитров из Польши на финальный поединок. Главным арбитром матча будет Шимон Марчиняк.
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Помогать Марчиняку будут Павел Сокольницки, Томаш Листкевич и Томаш Квятковски.
December 15, 2022
Отметим, что поляк уже работал на матчах этих команд на текущем чемпионате мира: он обслуживал игры Франция - Дания (2:1) и Аргентина - Австралия (2:1).