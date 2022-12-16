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Польский арбитр обслужит финал чемпионата мира-2022

Шимон Марчиняк получил возможность отработать на самом главном поединке в футболе.
Сегодня, 08:58
Шимон Марчиняк / Getty Images
Шимон Марчиняк / Getty Images

В воскресенье, 18 декабря, состоится долгожданный финал чемпионата мира по футболу в Катаре. В решающей игре сыграют сборные Аргентины и Франции.

ФИФА назначила бригаду арбитров из Польши на финальный поединок. Главным арбитром матча будет Шимон Марчиняк.

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Помогать Марчиняку будут Павел Сокольницки, Томаш Листкевич и Томаш Квятковски.

Отметим, что поляк уже работал на матчах этих команд на текущем чемпионате мира: он обслуживал игры Франция - Дания (2:1) и Аргентина - Австралия (2:1).


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