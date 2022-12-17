Роналдиньо дал прогноз на финал чемпионата мира-2022

Бывший игрок сборной Бразиии Роналдиньо считает, что Аргентина победит в финале ЧМ-2022 против Франции.

"Мой дорогой друг Месси – больше чем футболист. Я дорожу нашими отношениями и всегда стараюсь передать ему частичку своей энергии. Непременно хочу подойти к нему после финала и поздравить.

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Не сомневаюсь ни на минуту в успехе Аргентины. Месси уничтожит Францию. Счет будет в пользу аргентинцев, они выиграют чемпионат мира.

Победа Франции? Нет. Я же болею против них", – заявил Роналдиньо в интервью Record.

Напомним, сборные Франции и Аргентины встретятся в финале ЧМ-2022. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 17:00 по Киеву.