Суарес поздравил Месси с победой на ЧМ

Экс-форвард каталонской Барселоны Луис Суарес поздравил аргентинца Лео Месси с победой на чемпионате мира.

По словам уругвайца, Месси полностью заслужил этот трофей.

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"Поздравляю тебя, друг! Ты чемпион мира. Пусть говорят, что хотят, но ты есть и будешь лучшим", — написал Суарес у себя в твиттере.

Напомним, Месси и Суарес выступали за Барселону с 2014 по 2020, завоевав одну Лигу чемпионов и ещё ряд трофеев.