Пост Месси о победе Аргентины стал самым залайканым в истории
Легендарный аргентинец обошел не менее легендарное яйцо.
Аргентинский вингер Лео Месси после победы на ЧМ-22 установил ещё одно менее значимое достижение.
Его пост о триумфе на Мундиале стал самым залайканым в истории Instagram.
На счету Месси около 59 млн лайков на данный момент.
Предыдущий рекорд принадлежит аккаунту world_record_egg, который был создан с целью побить рекорд по количеству лайков, и на котором присутствует единственный пост с фото куриного яйца.