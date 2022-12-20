Пост Месси о победе Аргентины стал самым залайканым в истории

Легендарный аргентинец обошел не менее легендарное яйцо.

Аргентинский вингер Лео Месси после победы на ЧМ-22 установил ещё одно менее значимое достижение.

Его пост о триумфе на Мундиале стал самым залайканым в истории Instagram.

На счету Месси около 59 млн лайков на данный момент.

Предыдущий рекорд принадлежит аккаунту world_record_egg, который был создан с целью побить рекорд по количеству лайков, и на котором присутствует единственный пост с фото куриного яйца.