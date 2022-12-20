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Пост Месси о победе Аргентины стал самым залайканым в истории

Легендарный аргентинец обошел не менее легендарное яйцо.
Сегодня, 14:13
Лионель Месси
Лионель Месси

Аргентинский вингер Лео Месси после победы на ЧМ-22 установил ещё одно менее значимое достижение.

Его пост о триумфе на Мундиале стал самым залайканым в истории Instagram.

На счету Месси около 59 млн лайков на данный момент.

Предыдущий рекорд принадлежит аккаунту world_record_egg, который был создан с целью побить рекорд по количеству лайков, и на котором присутствует единственный пост с фото куриного яйца.


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