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Пятов: После победы Аргентины на ЧМ можно было открыть пиво от Месси, но я жду более важный повод

Легендарный украинский кипер высказался о триумфе "альбиселесте".
Сегодня, 17:47
Андрей Пятов
Андрей Пятов

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился мыслями о победе Аргентины на Мундиале в Катаре.

Украинский страж ворот отметил, что мог бы открыть бутылочку пива от Лионеля Месси, но ждёт более важный повод.

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"Кажется, эмоции после финала чемпионата мира немного утихли. Но разговоры еще будут долго и много. О судействе, фаворитах, вылетающих первыми, "незаангажированносте" и мечте, сбывшейся у одного парня.

Месси. Заслуженно. Феерически. Достойно. Это был длинный путь. И я очень рад за Лионеля, который пришел к желаемому и логическому своему результату.

Но хотел бы сказать не только о короле футбола (сейчас никто не станет спорить, что этот титул принадлежит именно ему), а обо всей сборной Аргентины. Звание чемпиона мира получает команда. Не один человек.

Это история о коллективной работе, поддержке, сложении всех звезд правильным образом. Кто-то скажет, что без Месси победы не было. А я скажу, что и без сильной команды за плечами Месси не держал бы кубок.

Поэтому искренне поздравляю победителей. Это была хорошая история. По такому поводу можно было бы и бутылочку пива от Месси открыть. Но я жду другого повода. Более важного", – написал Пятов в инстаграме.

Напомним, что летом минувшего года Пятов получил от Месси три бутылки пива как один из голкиперов, которым забивал аргентинец в рамках акции от компании Budweiser.


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