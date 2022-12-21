Джузеппе Росси призвал поставить памятник голкиперу сборной Аргентины

Итальянец в восторге от игры аргентинского стража ворот.

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси считает, что голкипер сборной Аргентины заслужил памятник после своей игры на ЧМ-2022.

"Памятник для Эмилиано Мартинеса, пожалуйста", – написал Росси в соцсетях.

A monument for Dibu Martinez please. — GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) December 18, 2022

Напомним, Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2) в финале чемпионата мира в Катаре. В серии послематчевых пенальти Мартинес отразил удары Кингсли Комана, а Орельен Тчуамени не попал в створ.

Ранее Мартинес объяснил свой жест с наградой лучшему голкиперу ЧМ-2022.