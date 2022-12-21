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Джузеппе Росси призвал поставить памятник голкиперу сборной Аргентины

Итальянец в восторге от игры аргентинского стража ворот.
Сегодня, 15:50
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси считает, что голкипер сборной Аргентины заслужил памятник после своей игры на ЧМ-2022.

"Памятник для Эмилиано Мартинеса, пожалуйста", – написал Росси в соцсетях.

Напомним, Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2) в финале чемпионата мира в Катаре. В серии послематчевых пенальти Мартинес отразил удары Кингсли Комана, а Орельен Тчуамени не попал в створ.

Ранее Мартинес объяснил свой жест с наградой лучшему голкиперу ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джузеппе Росси эмилиано мартинес

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