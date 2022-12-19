Мартинес объяснил свой жест с наградой лучшему голкиперу ЧМ-2022
Аргентинец таким образом ответил фанатам соперника.
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой жест после получения приза лучшему вратарю ЧМ-2022.
"Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает", – сказал Мартинес в интервью La Red.
Напомним, вратарь приложил к паху золотую перчатку и потряс ей.
За время турнира Мартинес провел три сухих матча, добыв победу в двух серии послематчевых пенальти.
Ранее сообщалось, что Месси превзошел достижение Марадоны в сборной Аргентины.