Мартинес объяснил свой жест с наградой лучшему голкиперу ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой жест после получения приза лучшему вратарю ЧМ-2022.

"Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает", – сказал Мартинес в интервью La Red.

Напомним, вратарь приложил к паху золотую перчатку и потряс ей.

За время турнира Мартинес провел три сухих матча, добыв победу в двух серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что Месси превзошел достижение Марадоны в сборной Аргентины.