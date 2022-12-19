iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мартинес объяснил свой жест с наградой лучшему голкиперу ЧМ-2022

Аргентинец таким образом ответил фанатам соперника.
Сегодня, 14:50
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой жест после получения приза лучшему вратарю ЧМ-2022.

"Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает", – сказал Мартинес в интервью La Red.

Напомним, вратарь приложил к паху золотую перчатку и потряс ей.

За время турнира Мартинес провел три сухих матча, добыв победу в двух серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что Месси превзошел достижение Марадоны в сборной Аргентины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины эмилиано мартинес

Статьи по теме

Хавбек сборной Аргентины назвал секрет победы команды на ЧМ-2022 Хавбек сборной Аргентины назвал секрет победы команды на ЧМ-2022
Лучший боксер мира поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022 после скандала с Месси Лучший боксер мира поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022 после скандала с Месси
Море людей, слезы счастья: В Аргентине безумно отпраздновали чемпионство на ЧМ-2022 Море людей, слезы счастья: В Аргентине безумно отпраздновали чемпионство на ЧМ-2022
Сабалета: Скалони выиграл ЧМ и Кубок Америки, не имея никакого опыта Сабалета: Скалони выиграл ЧМ и Кубок Америки, не имея никакого опыта
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров
Месси - лучший игрок ЧМ-2022, Мартинес - лучший вратарь, Мбаппе - лучший бомбардир
просмотров

Последние новости

ЧМ-202215:55
Сын Марадоны поздравил Месси с победой на ЧМ-2022
ЧМ-202215:21
Хавбек сборной Аргентины назвал секрет победы команды на ЧМ-2022
ЧМ-202214:50
Мартинес объяснил свой жест с наградой лучшему голкиперу ЧМ-2022
ЧМ-202214:28
Магуайр, Месси, Мбаппе: сборная лучших футболистов ЧМ-2022
ЧМ-202213:45
Лучший боксер мира поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022 после скандала с Месси
ЧМ-202213:36
Анчелотти: Роналду и Месси - главные архитекторы современного футбольного мира
ЧМ-202213:05
Четыре представителя Катара и четыре игрока из Европы: сборная худших футболистов на ЧМ-2022
ЧМ-202212:55
Маттеус: Роналду - большой провал этого ЧМ
Европа12:51
Анчелотти сравнил завершения карьеры в сборной у Месси и Роналду
НБА12:35
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK