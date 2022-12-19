iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси превзошел достижение Марадоны в сборной Аргентины

Аргентинец исполнил мечту своей страны.
Сегодня, 09:26
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира по футбол-2022 обыграла национальную команду Аргентины (3:3, 4:2 по пенальти).

Капитан латиноамериканской команды Лионель Месси выиграл свой третий трофей в составе сборной.

До этого 35-летний нападающий выигрывал Кубок Америки-2021, а также Финалиссиму-2022 (противостояние между победителями Евро и Копа Америка). 

Читай также: Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое?

Примечательно, что Месси обошел легендарного Диего Марадону по количеству трофеев в составе сборной Аргентины. Марадона в составе национальной команды выиграл ЧМ-1986 и Кубок Артемио Франки (аналог Финалиссимы).

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Франция.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Диего Марадона

Статьи по теме

Анчелотти сравнил завершения карьеры в сборной у Месси и Роналду Анчелотти сравнил завершения карьеры в сборной у Месси и Роналду
Барселона отреагировала на победу Аргентины на ЧМ-2022 Барселона отреагировала на победу Аргентины на ЧМ-2022
Пеле поздравил Месси и сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022 Пеле поздравил Месси и сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое? Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое?
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров
Месси - лучший игрок ЧМ-2022, Мартинес - лучший вратарь, Мбаппе - лучший бомбардир
просмотров

Последние новости

ЧМ-202212:55
Маттеус: Роналду - большой провал этого ЧМ
Европа12:51
Анчелотти сравнил завершения карьеры в сборной у Месси и Роналду
НБА12:35
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
Теннис12:15
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
Украина12:04
Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика
Европа11:30
Анчелотти высказался о своем будущем
Украина11:15
УАФ могут исключить из ФИФА и УЕФА
ЧМ-202211:00
Аргентина за неделю в Катаре завоевала два титула чемпионов мира – история, о которой вы могли не знать
ЧМ-202210:46
Атлетико включилися в гонку за звезду сборной Марокко
ЧМ-202210:35
Море людей, слезы счастья: В Аргентине безумно отпраздновали чемпионство на ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK