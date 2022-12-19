Месси превзошел достижение Марадоны в сборной Аргентины

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира по футбол-2022 обыграла национальную команду Аргентины (3:3, 4:2 по пенальти).

Капитан латиноамериканской команды Лионель Месси выиграл свой третий трофей в составе сборной.

До этого 35-летний нападающий выигрывал Кубок Америки-2021, а также Финалиссиму-2022 (противостояние между победителями Евро и Копа Америка).

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Примечательно, что Месси обошел легендарного Диего Марадону по количеству трофеев в составе сборной Аргентины. Марадона в составе национальной команды выиграл ЧМ-1986 и Кубок Артемио Франки (аналог Финалиссимы).

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Франция.