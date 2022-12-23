"Сложно было смотреть": игрок сборной Италии рассказал о ЧМ-2022

Ближе к концу мундиаля Жоржиньо все же вошел во вкус и начал следить за турниром.

Одной из главных сенсаций чемпионата мира в Катаре стало отсутствие Италии на турнире.

Действующий чемпион Европы не сумел преодолеть квалификацию, сенсационно проиграв в первом раунде стыковых матчей Северной Македонии (0:1).

Хавбек "скуадра адзурры" Жоржиньо признался, что ему было сложно следить за событиями чемпионата мира.

"В начале турнира я мало, что смотрел. Лично для меня это было сложно", - цитирует футболиста talkSPORT. "После этого я посмотрел несколько игр, в которых играли мои друзья. Я болел за них, но не знал, во сколько игра и кто играет. Я не хотел много знать".

"Ближе к концу вернулся Жоржиньо, который любит футбол. Я захотел посмотреть финальные игры, и сам финал был просто невероятным. Это было так хорошо".

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Напомним, что Италия попала с Украиной в одну группу квалификации чемпионата Европы 2024 года. Первая очная встреча двух сборных состоится 12 сентября 2023 года.