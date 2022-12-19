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На чемпионате мира в Катаре установлен рекорд результативности

Команды показали голевую игру на мундиале.
Сегодня, 09:50
Килиан Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ-2022 / Getty Images
Килиан Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ-2022 / Getty Images

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Как сообщает Opta, по итогам главного международного турнира был установлен рекорд по количеству забитых голов.

Команды на турнире в Катаре забили 172 гола за 64 игры. До этого лучший показатель составил 171 забитый гол – в 1998-м и 2014-м.

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Стоит отметить, что чемпионат мира-2022 стал последним, который прошел в формате с 32 национальными командами. В 2026 году в США и Мексике количество участников вырастет до 48.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Франция.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекорд

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