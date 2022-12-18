Месси стал обладателем очередного рекорда чемпионатов мира

В Катаре Аргентина и Франция разыгрывают между собой звание чемпиона мира по итогам мундиаля 2022 года.

На 23-й минуте поединка капитан "альбиселесте" Лионель Месси успешно реализовал пенальти, назначенный за фол Усмана Дембеле на Анхеле Ди Марии.

Таким образом, 35-летний аргентинец отметился очередным уникальным достижением чемпионатов мира - он забил на групповом этапе, в 1/8, четвертьфинале, полуфинале и финале турнира.

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Ранее ни один игрок не мог похвастаться голами на каждой стадии мундиля, сообщает BT Sport.

Напомним, что на старте этой же игры Уго Льорис отобрал у Мануэля Нойера звание самого опытного вратаря в истории чемпионатов мира.