Льорис - новый рекордсмен среди вратарей по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира

В воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле в рамках финала чемпионата мира 2022 года встретились сборные Аргентины и Франции.

Традиционно с капитанской повязкой своих соотечественников на поле вывел вратарь европейского коллектива Уго Льорис.

Стоит отметить, что для 35-летнего француза данный матч стал 20-м на чемпионатах мира. По данному показателю он стал единоличным лидером, организовав новый рекорд среди вратарей.

Ранее он делил первое место с голкипером сборной Германии Мануэлем Нойером, который в свою очередь на групповом этапе мундиаля побил рекорд легендарного кипера сборной Бразилии Клаудио Таффарела.

Напомним, что на ISPORT можно следить за событиями поединка Аргентина - Франция, благодаря текстовой онлайн-трансляции.