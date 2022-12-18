iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Льорис - новый рекордсмен среди вратарей по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира

Французский голкипер превзошел достижение Мануэля Нойера.
Сегодня, 17:19
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

В воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле в рамках финала чемпионата мира 2022 года встретились сборные Аргентины и Франции.

Традиционно с капитанской повязкой своих соотечественников на поле вывел вратарь европейского коллектива Уго Льорис.

Стоит отметить, что для 35-летнего француза данный матч стал 20-м на чемпионатах мира. По данному показателю он стал единоличным лидером, организовав новый рекорд среди вратарей.

Ранее он делил первое место с голкипером сборной Германии Мануэлем Нойером, который в свою очередь на групповом этапе мундиаля побил рекорд легендарного кипера сборной Бразилии Клаудио Таффарела.

Напомним, что на ISPORT можно следить за событиями поединка Аргентина - Франция, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция сборная Франции Уго Льорис Мануэль Нойер Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
Аргентина - чемпион мира 2022 года Аргентина - чемпион мира 2022 года
Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ-2022 Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ-2022
Мбаппе - лучший бомбардир финалов ЧМ Мбаппе - лучший бомбардир финалов ЧМ
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: возвращение Уокера, Джейлен Грин ставит блок Лилларду
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: возвращение Уокера, Джейлен Грин ставит блок Лилларду

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров
Морган: Месси 17 лет играл в Барселоне в окружении лучших игроков мира, а затем ушел в легкую лигу
просмотров

Последние новости

ЧМ-202220:24
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
ЧМ-202220:23
Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ-2022
ЧМ-202220:01
Аргентина - чемпион мира 2022 года
ЧМ-202219:48
Мбаппе - лучший бомбардир финалов ЧМ
ЧМ-202219:41
Дженас: Дешам видел побежденную сборную Франции и смог все изменить
Бокс19:17
Бокс: расписание боев
ЧМ-202218:52
Ширер выразил восторг игре Аргентины в матче финала ЧМ-2022 против Франции
ЧМ-202218:50
Пирс Морган: Францию намеренно отравили перед финалом
ММА18:29
Макгрегор заявил, что хочет получить бой в среднем весе
ЧМ-202218:18
Франция отметилась необычным антирекордом на финалах ЧМ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK