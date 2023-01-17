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Скалони - о победе над Нидерландами: Они задели лучшего – тем хуже для них

Наставник встал на защиту Месси.
Сегодня, 21:43
Лионель Скалони / Getty Images
Лионель Скалони / Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поведении своих игроков в матче ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 пен).

"Мы сыграли так, как и должны были сыграть. Их тренер говорил, что у нас было на одного меньше, когда Мессине получал мяч. Если они задевают лучшего – тем хуже для них. Если на вас нападают, нужно отвечать.

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У меня хорошие отношения с Матеу Лаосом; он попросил футболку, когда судил свой первый или второй матч, и я отдал ее ему. Он отличный рефери. Матч дался ему нелегко. Мы, без сомнения, не помогли ему спокойно провести матч. Я уже говорил об этом на пресс-конференции", – сказал Скалони в интервью Cope.

Напомним, перед матчем главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал пренебрежительно высказывался о Лионеле Месси. После игры между нападающим и коучем возникла перепалка.

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