Роналдиньо рассказал, сколько лет будет продолжаться игровая карьера Месси

Бразилец верит, что его коллега по цеху будет выступать еще очень долго.

Бывший нападающий ПСЖ и Барселоны Роналдиньо считает, что Лионель Месси сможет играть в футбол до 50 лет.

"Месси для меня – как брат, младший брат. Это мой большой друг.

Лео еще долго сможет играть в футбол. Если он захочет, то будет играть до 50 лет!" – сказал Роналдиньо в интервью Téléfoot.

Напомним, бразилец выступал с Месси вместе в Барселоне в период с 2004 по 2008 год.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 8 голов и 10 ассистов в 15 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии готовы платить Месси 350 млн евро за сезон.