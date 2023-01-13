Клубы из Саудовской Аравии готовы платить Месси 350 млн евро за сезон

Аргентинцу предлагают выступать в одном чемпионате с Роналду.

На нападающего ПСЖ Лионеля Месси претендуют команды из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Marca.

На 35-летнего аргентинца претендуют Аль-Хилаль и Аль-Иттихад. Оба клуба готовы платить Месси 350 миллионов евро за сезон. Для осуществления данного трансфера команды готовы обратиться к властям страны за финансовой помощью.

Отметим, оба клуба пока находятся под санкциями ФИФА и не могут заявлять новичков в связи с нарушением правил при подписании контрактов с игроками.

В текущем сезоне на счету Месси 8 голов и 10 ассистов в 14 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что саудовский бизнесмен готов заплатить баснословную сумму за особый билет на матч Месси и Роналду.