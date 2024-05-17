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Кубок Стэнли: Рейнджерс закрыли серию с Каролиной, Ванкувер третий раз обыграл Эдмонтон

Первая серия турнира подошла к своему завершению и определила участника финала Восточной конференции.
Сегодня, 08:12
Нью-Йорк Рейнджерс / Getty Images
Нью-Йорк Рейнджерс / Getty Images

В ночь на пятницу, 17 мая, в рамках Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги прошли два матча второго раунда.

В первой игре Рейнджерс приехали в гости к Каролине, которая надеялась спасти серию за счет домашней победы.

И сначала у нее все прекрасно получалось, ведь после первых двух периодов она побеждала со счетом 3:1. Однако в заключительной 20-минутке произошел самый настоящий провал: гости забросили четыре шайбы, перевернули матч и закрыли серию, став первым участником финала Востока.

Каролина - Рейнджерс 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

1:0 - Нечас, 19
2:0 - Джарвис, 25 (большинство)
2:1 - Трочек, 26
3:1 - Ахо, 30
3:2 - Крайдер, 47
3:3 - Крайдер, 52 (большинство)
3:4 - Крайдер, 56
3:5 - Гудроу, 60 (пустые ворота)

Рейнджерс выиграли серию 4-2

Затем на лед в Ванкувере вышли местные Кэнакс и Эдмонтон. И в этом случае тоже нашлось место для камбека.

По итогам первого периода Ойлерз вели в счете 2:1, надеясь увезти гостевую победу. Но хозяева арены по разу в каждом из последующих периодов по разу отличились в воротах соперника, причем победная шайба была заброшена за 33 секунды до финальной сирены.

В итоге Ванкувер завоевал победу со счетом 3:2, которая позволила ему третий раз за серию стать лидером противостояния.

Ванкувер - Эдмонтон 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

0:1 - Кейн, 5
1:1 - Суси, 18
1:2 - Янмарк, 18
2:2 - Ди Джузеппе, 26
3:2 - Миллер, 60

Ванкувер побеждает в серии 3-2.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Кубка Стэнли НХЛ.

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