Юношеская сборная Украины по хоккею уступила Венгрии

"Сине-желтые" смогли выиграть лишь один период.

Юношеская сборная Украины по хоккею провела второй поединок на ЧМ-2026.

Соперник "сине-желтых" стала сборная Венгрии.

Венгры сразу же задавили нашу команду, открыв счет уже на второй минуте, а затем в течение трети закинули еще три шайбы.

Украина сумела отыграть две шайбы, уйдя на перерыв при счете 2:4. Второй период был менее насыщенным и закончился со счетом 1:2 снова в пользу Венгрии.

И лишь последний период закончился нашей победой, однако была заброшена лишь одна шайба, что позволило Венгрии оформить победу в матче.

ЧМ-2026 (юниоры). Дивизион IA. Второй тур

Украина — Венгрия 4:6 (2:4, 1:2, 1:0)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!