Юношеская сборная Украины одержала победу на ЧМ-2026

В четверг, 23 апреля, юношеские сборные Украины и Польши встречались в рамках ЧМ-2026.

Поляки довольно быстро открыли счет, почти сразу получили шайбу в ответ, и первый период завершился ничьей.

Второй же периодд остался за Польшей, которая сумела забросить единственную шайбу.

Однако на третий период наши парни вышли заряженными и забросили соперникам сразу пять шайб. Итоговый счет встречи 6:3.

ЧМ-2026 (юниоры). Дивизион IA. Четвёртый тур

Украина — Польша 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!