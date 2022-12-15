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Украина U-20 за полминуты до финальной сирены вырвала победу у Эстонии на молодежном ЧМ-2022

Украинская молодежка выиграла на турнире третий матч подряд.
Сегодня, 00:36
Украина - Эстония / ФХУ
Украина - Эстония / ФХУ

В среду, 14 декабря, в Польше состоялся матч третьего тура группового этапа Дивизиона 1В молодежного чемпионата мира между Украиной и Эстонией.

Несмотря на статус явного фаворита, команда Александра Бобкина испытала достаточно проблем.

Под конец первого периода Михаил Ковальчук вывел "желто-синих" вперед. Однако уже во второй 20-минутке соперники не только отыгрались, но и вышли вперед.

Эстонцы удерживали преимущество вплоть до конца матча, пока за 3:33 до финальной сирены Алексей Дахновский не реализовал большинство.

Дело шло к овертайму, но за 32 секунды до конца матча Даниил Царковский воспользовался очередным большинством, принеся украинской команде тяжелую победу 3:2.

Украина - Эстония 3:2
Голы: Ковальчук (18:15), Дахновский (56:27, большинство), Царковский (59:28, большинство) - Бурков (23:23), Туровский (30:24).

После успешных матчей против Италии (4:0) и Польши (5:2) сборная Украины занимает первое место своей группы, имея в активе 9 очков.

В следующем туре украинская молодежка встретится со сверстниками из Южной Кореи. Игра состоится 16 декабря в 21:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею

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