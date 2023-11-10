Сборная Украины по хоккею стартовала с победы на турнире Мемориал Шаркози

Наши парни в голевой перестрелке оказались сильнее венгров.

В четверг, 9 ноября, сборная Украины стартовала в рамках товарищеского турнира Мемориал Шаркози.

"Желто-синим" противостояла национальная команда Венгрии. Игра завершилась победой наших парней со счетом 5:4.

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В следующем туре украинская команда проведет матч против Словении. Игра состоится 10 ноября в 16:00 по Киеву.

Украина – Венгрия 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)

Шайбы: 13:02 Варга - 0:1, Немеш - 0:2, 18:01 Ворона (Денискин) - 1:2, 26:11 Б.Горват - 1:3, 29:09 Мережко (Бородай, Панченко) - 2:3, 33:55 Балаж - 2:4, 37:05 Ворона (Пересунько) - 3:4, 56:40 Пересунько (Мережко, Мазур) - 4:4, 57:52 Куцевич (Ворона) - 5:4

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