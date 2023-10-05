СБУ подтвердила наличие росийского паспорта у тренера сборной Украины по хоккею

Вадим Шахрайчук пока на обвинения не отреагировал.

Служба безопасности Украины подтвердила наличие росийского паспорта у тренера национальной сборной Украины по хоккею Вадима Шахрайчука, пишет Суспильне.

Ранее, напомним, Шахрайчука отстранили от должности на время расследования, однако он продолжил тренировать столичный Киев Кепиталз.

Несколько позже тренер написал заявление об отставке, мотивировав это тем, что хочет посвятить себя клубной карьере.

В Министерстве молодежи и спорта уже обратились к Государственной пограничной службе, чтобы запретить Шахрайчуку пересекать границу.

"Мы воспринимаем Вадима Шахрайчука как известного, заслуженного украинского игрока и тренера, который честно работал на пользу украинской сборной. Для меня Шахрайчук - это человек, который помогал и, надеюсь, будет помогать украинскому хоккею, сборной и сборникам, игрокам", - сказал глава ФХУ в сентябре.

А в Киев Кепиталз уже назвали обвинения в адрес своего наставника безосновательными.

Ранее также Министерство молодежи и спорта потребовало от FIFA и UEFA отменить допуск росиян.

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