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Хоккей

Первый матч на чемпионате мира по хоккею завершился массовой дракой

Зрители получили огненную концовку.
Сегодня, 07:50
Германия - Словакия / Getty Images
Германия - Словакия / Getty Images

Чемпионат мира по хоккею стартовал в Чехии. В рамках группового этапа встречались команды Германии и Словакии.

Немцы имели преимущество, которое растеряли по ходу матча, но затем они собрались и дожали соперника. Примечательно, что поединок завершился массовой дракой, ведь хоккеисты повздорили после финальной сирены.

Группа B

Словакия – Германия 4:6

Шайбы: 29:35 Кахун - 0:1, 32:31 Мюллер (Михелис, Тоуми) - 0:2, 36:06 Гривик (Чехларик, Слафковски) - 1:2, 38:09 Фехевари (Поспишил) - 2:2, 39:31 Калбли - 2:3, 44:27 Михелис - 2:4, 54:13 Гудачек (Слафковски) - 3:4, 56:02 Предль - 3:5, 58:55 Едер - 3:6, 59:45 Зукел (Келемен, Регенда) - 4:6

Напомним, на ISPORT доступны результаты и расписание чемпионата мира по хоккею.

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