Определились два соперника Сокола на Континентальном кубке-2024/25

Киевский Сокол узнал первых соперников в Континентальном кубке сезона-2024/25.

Украинский клуб начнет борьбу со второго раунда, где оказался в группе С. Сокол сыграет с итальянским Больцано и словенским Есенице.

Четвертый соперник киевлян определится по итогам первого этапа среди Црвены Звезды (Сербия), Шишака (Хорватия) и Ирбиса (Болгария).

Матчи второго раунда пройдут 18-20 октября в Больцано. В следующий раунд пройдет победитель квартета.

Ранее Украина узнала своих соперников в группе на чемпионате мира-2024 по футзалу.

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