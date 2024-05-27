Определились два соперника Сокола на Континентальном кубке-2024/25
Киевский коллектив выступит в еврокубках.
Киевский Сокол узнал первых соперников в Континентальном кубке сезона-2024/25.
Украинский клуб начнет борьбу со второго раунда, где оказался в группе С. Сокол сыграет с итальянским Больцано и словенским Есенице.
Четвертый соперник киевлян определится по итогам первого этапа среди Црвены Звезды (Сербия), Шишака (Хорватия) и Ирбиса (Болгария).
Матчи второго раунда пройдут 18-20 октября в Больцано. В следующий раунд пройдет победитель квартета.
Ранее Украина узнала своих соперников в группе на чемпионате мира-2024 по футзалу.
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