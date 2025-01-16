Сборная Украины сыграет матч за повышение на чемпионате мира по хоккею U-20

Украинская команда выиграла все четыре игры в группе.

Молодежная сборная Украины по хоккею добыла свою четвертую победу на чемпионате мира U-20 в Дивизионе 1B.

Украинская команда обыграла Южную Корею - 5:2.

Украина – Южная Корея 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 01:25 Байда - 1:0, 05:26 Лим (Ли) - 1:1, 14:31 Миронов (Полоницкий, Денисенко) - 2:1, 17:13 Квон (Ким) - 2:2, 18:54 Иващенко (Шульга) - 3:2, 32:47 Иващенко (Здоровец, Куприянов) - 4:2, Койда (Байда) - 5:2

В пятницу, 17 января, Украина сыграет последний матч на турнире. Соперником будет Япония, у которой девять очков.

Для повышения в классе Украине даже хватит поражения не в основное время.

Ранее сообщалось, что Баффало первым в истории НХЛ оформил шайбу без единого броска за период.

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