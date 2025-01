Баффало первым в истории НХЛ оформил шайбу без единого броска за период

Сейбрз установили уникальное достижение в поединке против Каролины. С момента ведения статистики, начиная с сезона 1965/66, коллектив НХЛ впервые оформил гол без единого броска по воротам за целый период, информирует Sportsnet Stats.

Незаурядное событие произошло в третьей 20-минутке. Харрикейнз усилиями Джейккоба Слэвина и Мартина Нечаса отличились дважды и сократили отставание от Баффало до минимума (2:3). Однако на последней минуте судьи записали шайбу на счет центрфорварда Сейбрз Раяна Маклауда.

Ryan McLeod just picked up the hatty on an "automatic goal" call because he was tripped on an empty net 😅 pic.twitter.com/rIeSRl7ynZ