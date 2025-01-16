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Хоккей

Баффало первым в истории НХЛ оформил шайбу без единого броска за период

Коллектив из штата Нью-Йорк изменил представление о методах достижения побед.
Сегодня, 14:44
Раян Маклауд / Getty Images
Раян Маклауд / Getty Images

Сейбрз установили уникальное достижение в поединке против Каролины. С момента ведения статистики, начиная с сезона 1965/66, коллектив НХЛ впервые оформил гол без единого броска по воротам за целый период, информирует Sportsnet Stats.

Незаурядное событие произошло в третьей 20-минутке. Харрикейнз усилиями Джейккоба Слэвина и Мартина Нечаса отличились дважды и сократили отставание от Баффало до минимума (2:3). Однако на последней минуте судьи записали шайбу на счет центрфорварда Сейбрз Раяна Маклауда.

Исключительность момента связана с тем, что канадец не отправил "диск" в ворота. Он только пытался добить шайбу в пустой створ, когда Каролина выпустила шестого полевого. Согласно правилам, гол фиксируют автоматически, если нарушили правила против хоккеиста, имеющего шанс забить в пустые ворота. Так Маклауд оформил хет-трик.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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