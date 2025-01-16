Экс-игрок Шахтера может оказаться в одной команде с Миколенко

Эвертон рассмтаривает подписание Виллиана, пишет The Times.

Напомним, что 36-летний бразилец еще в декабре расторг контракт с Олимпиакосом и пребывает в статусе свободного агента.

Эвертон нуждается в креативных игроках в линию атаки, потому бразилец, которого можно подписать бесплатно, заинтересовал клуб.

Тем более, что у Виллиана большой опыт выступлений в АПЛ, ранее он играл Челси, Арсенал и Фулхэм.

Ранее также сообщалось, что два английских клуба заинтересованы в игроке Барселоны.

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