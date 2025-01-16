Бавария намерена выкупить защитника Спортинга уже в январе

Мюнхенцы хотят опередить конкурентов в борьбе за Усмана Диоманде.

Бавария готовит предложение по защитнику Спортинга Усману Диоманде, пишет A Bola.

22-летний ивуариец интересен Манчестер Юнайтед, Челси, Арсеналу и Ливерпулю.

Именно потому мюнхенцы решили форсировать трансфер Диоманде, чтобы обогнать другие клубы и не конкурировать с ними летом.

В ближайшие дни мюнхенцы отправят свое предложение португальскому клубу. Трансфермаркт оценивает Диоманде в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Бавария не сумела договориться о контракте с Альфонсо Дэвисом.

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