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Студенческая сборная Украины остановилась в шаге от финала Универсиады-2025

Наша команда проиграла ровестникам из Словакии.
Сегодня, 00:50
Студенческая сборная Украины
Студенческая сборная Украины

Во вторник, 21 января, студенческая сборная Украины по хоккею провела свой полуфинальный матч на зимней Универсиаде-2025 и сумела выйти в следующий раунд турнира.

В рамках поединка наша команда уступила Словакии - 1:3. В составе украинской команды отличился Андрей Кривоножкин.

Читай также: Студенческая сборная Украины по хоккею вышла в полуфинал Универсиады-2025

Соперник сборной Украины в матче за третье место будет сборная США, которая проиграла Канаде (2:10).

Универсиада-2025. Полуфинал

Украина - Словакия 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 - 05:46 Земко, 0:2 - 24:25 Ференьи, 0:3 - 48:13 Гащак, 1:3 - 56:03 Кривоножкин

Украина дважды завоевывала медали Универсиады по хоккею. В 1999 году украинцы завоевали золото, а в 2001 - бронзу.

Золотой и бронзовый финалы пройдут 22 января.

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