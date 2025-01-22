Студенческая сборная Украины остановилась в шаге от финала Универсиады-2025
Во вторник, 21 января, студенческая сборная Украины по хоккею провела свой полуфинальный матч на зимней Универсиаде-2025 и сумела выйти в следующий раунд турнира.
В рамках поединка наша команда уступила Словакии - 1:3. В составе украинской команды отличился Андрей Кривоножкин.
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Соперник сборной Украины в матче за третье место будет сборная США, которая проиграла Канаде (2:10).
Универсиада-2025. Полуфинал
Украина - Словакия 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 - 05:46 Земко, 0:2 - 24:25 Ференьи, 0:3 - 48:13 Гащак, 1:3 - 56:03 Кривоножкин
Украина дважды завоевывала медали Универсиады по хоккею. В 1999 году украинцы завоевали золото, а в 2001 - бронзу.
Золотой и бронзовый финалы пройдут 22 января.
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