НХЛ обновила список кандидатов в Зал хоккейной славы

Функционеры составили список номинантов на вхождение в галерею.

Национальная хоккейная лига объявила имена бывших хоккеистов, которые могут попасть в Зал хоккейной славы с первой попытки. Список ожиданий пополнили 7 легенд, сообщает официальный сайт НХЛ.

В этом году номинантами стали Здено Хара, Райан Гецлаф, Данкан Кит, Кэри Прайс, Туукка Раск, Джейсон Спецца и Джо Торнтон. Еще 14 бывших хоккеистов ждут признания с предыдущих лет. В частности, россияне Сергей Гончар и Александр Могильный.

В этом году эксперты введут в Зал хоккейной славы четырех легенд. Они должны получить минимум 75 % голосов членов отборочного комитета. В прошлом году в галерею попали россиянин Павел Дацюк, канадец Джереми Реник и американец Ши Уэбер.

Напомним, форвард Флориды Сэм Беннетт завоевал Конн Смайт Трофи по итогам Кубка Стэнли.

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