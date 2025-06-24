iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ обновила список кандидатов в Зал хоккейной славы

Функционеры составили список номинантов на вхождение в галерею.
Сегодня, 13:30       Автор: Антон Федорцив
Здено Хара / Getty Images
Здено Хара / Getty Images

Национальная хоккейная лига объявила имена бывших хоккеистов, которые могут попасть в Зал хоккейной славы с первой попытки. Список ожиданий пополнили 7 легенд, сообщает официальный сайт НХЛ.

В этом году номинантами стали Здено Хара, Райан Гецлаф, Данкан Кит, Кэри Прайс, Туукка Раск, Джейсон Спецца и Джо Торнтон. Еще 14 бывших хоккеистов ждут признания с предыдущих лет. В частности, россияне Сергей Гончар и Александр Могильный.

В этом году эксперты введут в Зал хоккейной славы четырех легенд. Они должны получить минимум 75 % голосов членов отборочного комитета. В прошлом году в галерею попали россиянин Павел Дацюк, канадец Джереми Реник и американец Ши Уэбер.

Напомним, форвард Флориды Сэм Беннетт завоевал Конн Смайт Трофи по итогам Кубка Стэнли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Здено Хара

Статьи по теме

Капитан Бостона сломал челюсть, однако тренировался с командой Капитан Бостона сломал челюсть, однако тренировался с командой
Здено Хара восстановился к первому матчу финала Кубка Стэнли Здено Хара восстановился к первому матчу финала Кубка Стэнли
Хара не хочет завершать карьеру в НХЛ Хара не хочет завершать карьеру в НХЛ
КХЛ. Лев &quot;подобрал&quot; Леписто КХЛ. Лев &quot;подобрал&quot; Леписто

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Теннис16:00
Уимблдон-2025: Снигур вышла в полуфинал квалификации, Алейникова зачехлила ракетку
Европа15:25
РБ Лейпциг получил нового тренера
Украина14:54
"Жаль, что не закрепился в команде": Лучкевич высказался об уходе из Динамо
Формула 114:49
Макларен и Феррари задействуют резервистов на Гран-при Австрии
Европа14:30
"Был удивлен": Сикан раскрыл подробности своего трансфера в турецкий клуб
Теннис14:04
Маррей вслед за Надалем получит монументальное признание
Европа14:01
Один из лучших бомбардиров сезона объявил о желании сменить клуб
Другие страны13:31
"Словно кино или сказка": Трубин восхитился чемпионом мира
НХЛ13:30
НХЛ обновила список кандидатов в Зал хоккейной славы
Бокс13:04
"Сэкономит несколько миллионов": эксперт предположил, почему Усик прекратил сотрудничество с промоутером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK