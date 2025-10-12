iSport.ua
НХЛ: Нью-Йорк Рейнджерс разорвал Питтсбург, Каролина одолела Филадельфию и другие результаты

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей четвертого игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Вчера, 09:13       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на 12 октября состоялось 16 матчей в рамках регулярного сезона НХЛ.

Результаты матчей НХЛ за 12 октября

Виннипег Джетс – Лос-Анджелес Кингс – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Калгари Флеймз – Сент-Луис Блюз – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Каролина Гаррикейнз – Филадельфия Флайерз – 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, ОТ 1:0)

Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Джерси Девилз – 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)

Чикаго Блэкгокс – Монреаль Канадиенс – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Рейнджерс – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Детройт Ред Вингз – Торонто Мэйпл Лифс – 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)

Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон Кэпиталз – 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Бостон Брюинз – Баффало Сейбрз – 3:1 (1:0, 1:0. 1:1)

Миннесота Уайлд – Коламбус Блю Джекетс – 4:7 (0:1, 2:2, 2:4)

Нэшвилл Предаторз – Юта Мамонт – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1 ОТ 0:1)

Колорадо Эвеланш – Даллас Старз – 4:5 (бул.) (0:1, 2:2, 2:1 БУЛ 0:1)

Эдмонтон Ойлерз – Ванкувер Кэнакс – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Сиэтл Кракен – Вегас Голден Найтс – 2:1 ВТ (0:0, 1:0, 0:1 ВТ 1:0)

Сан-Хосе Шаркс – Анагайм Дакс – 6:7 ОТ (2:2, 3:2, 1:2, ОТ 0:1)

