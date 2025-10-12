НХЛ: Нью-Йорк Рейнджерс разорвал Питтсбург, Каролина одолела Филадельфию и другие результаты
В ночь на 12 октября состоялось 16 матчей в рамках регулярного сезона НХЛ.
Результаты матчей НХЛ за 12 октября
Виннипег Джетс – Лос-Анджелес Кингс – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Калгари Флеймз – Сент-Луис Блюз – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Каролина Гаррикейнз – Филадельфия Флайерз – 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, ОТ 1:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Джерси Девилз – 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)
Чикаго Блэкгокс – Монреаль Канадиенс – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Рейнджерс – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Детройт Ред Вингз – Торонто Мэйпл Лифс – 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)
Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон Кэпиталз – 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
Бостон Брюинз – Баффало Сейбрз – 3:1 (1:0, 1:0. 1:1)
Миннесота Уайлд – Коламбус Блю Джекетс – 4:7 (0:1, 2:2, 2:4)
Нэшвилл Предаторз – Юта Мамонт – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1 ОТ 0:1)
Колорадо Эвеланш – Даллас Старз – 4:5 (бул.) (0:1, 2:2, 2:1 БУЛ 0:1)
Эдмонтон Ойлерз – Ванкувер Кэнакс – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Сиэтл Кракен – Вегас Голден Найтс – 2:1 ВТ (0:0, 1:0, 0:1 ВТ 1:0)
Сан-Хосе Шаркс – Анагайм Дакс – 6:7 ОТ (2:2, 3:2, 1:2, ОТ 0:1)
