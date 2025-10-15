iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Кросби установил очередные достижения в НХЛ

Ветеран продолжил писать историю лиги.
Сегодня, 14:28       Автор: Антон Федорцив
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

Форвард Питтсбурга Сидни Кросби отдал 2 результативные передачи в противостоянии с Анахаймом (3:4). Капитан Пингвинз поднялся на 9-е место в списке ассистентов всех времен, сообщает официальный сайт НХЛ.

Теперь в активе опытного канадца 1065 ассистов. Кросби обошел в рейтинге легенду Детройта Стива Айзермана (1063 результативных передачи). Кроме того, форвард стал рекордсменом Питтсбурга по первым ассистам (655).

Кросби опередил знаменитого соотечественника Пингвинз Марио Лемье. Тот оформил 654 первые результативные передачи в составе Питтсбурга. Лучший в истории лиги по ассистам в одной команде – Уэйн Грецки (1324 передачи).

Тем временем Рейнджерс установили антирекорд НХЛ по домашним поражениям на старте сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз

Статьи по теме

Кросби повторил капитанский рекорд НХЛ Кросби повторил капитанский рекорд НХЛ
НХЛ: Колорадо обыграло Лос-Анджелес, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида дожала Чикаго НХЛ: Колорадо обыграло Лос-Анджелес, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида дожала Чикаго
НХЛ опубликовала календарь нового сезона с олимпийской паузой НХЛ опубликовала календарь нового сезона с олимпийской паузой
Мерседес объявил пилотов на сезон-2026 Мерседес объявил пилотов на сезон-2026

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Формула 116:51
Мерседес объявил пилотов на сезон-2026
НХЛ16:10
Аутсайдер НХЛ обновил рекорд посещаемости
Европа15:36
Барселона пролонгировала звезду команды
НБА15:00
Даллас определился с судьбой тренера
ЧМ-202614:30
Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?
НХЛ14:28
Кросби установил очередные достижения в НХЛ
Европа13:57
Тоттенхэм вернул бывшего функционера
Украина13:30
УХЛ: Шторм примет Крыжинку Кэпиталз
Украина13:25
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
Теннис13:05
Киченок вышла в полуфинал японского турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK