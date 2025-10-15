Кросби установил очередные достижения в НХЛ

Форвард Питтсбурга Сидни Кросби отдал 2 результативные передачи в противостоянии с Анахаймом (3:4). Капитан Пингвинз поднялся на 9-е место в списке ассистентов всех времен, сообщает официальный сайт НХЛ.

Теперь в активе опытного канадца 1065 ассистов. Кросби обошел в рейтинге легенду Детройта Стива Айзермана (1063 результативных передачи). Кроме того, форвард стал рекордсменом Питтсбурга по первым ассистам (655).

Кросби опередил знаменитого соотечественника Пингвинз Марио Лемье. Тот оформил 654 первые результативные передачи в составе Питтсбурга. Лучший в истории лиги по ассистам в одной команде – Уэйн Грецки (1324 передачи).

Тем временем Рейнджерс установили антирекорд НХЛ по домашним поражениям на старте сезона.

