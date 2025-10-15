Рейнджерс установили сомнительный рекорд НХЛ

В регулярке Национальной хоккейной лиги Рейнджерс на родной арене уступили Эдмонтону (0:2). Нью-Йорк проиграл все три домашних поединка на старте кампании без заброшенной шайбы.

Такое неудачное начало произошло впервые в истории НХЛ. Ранее Рейнджерс проиграли Питтсбургу (0:3) и Вашингтону (0:1). Зато на выезде "синерубашечники" оформили две победы – над Баффало (4:0) и тем же Питтсбургом (6:1).

Следующий домашний матч Рейнджерс состоится 21 октября. Соперником будет Миннесота. Если Нью-Йорк не оформит шайбу к середине 1-го периода, то побьет антирекорд по продолжительности домашней серии без гола со старта сезона.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!