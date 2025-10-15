iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Рейнджерс установили сомнительный рекорд НХЛ

Тяжелый старт сезона для "синерубашечников".
Сегодня, 12:53       Автор: Антон Федорцив
Рейнджерс / Getty Images
Рейнджерс / Getty Images

В регулярке Национальной хоккейной лиги Рейнджерс на родной арене уступили Эдмонтону (0:2). Нью-Йорк проиграл все три домашних поединка на старте кампании без заброшенной шайбы.

Такое неудачное начало произошло впервые в истории НХЛ. Ранее Рейнджерс проиграли Питтсбургу (0:3) и Вашингтону (0:1). Зато на выезде "синерубашечники" оформили две победы – над Баффало (4:0) и тем же Питтсбургом (6:1).

Следующий домашний матч Рейнджерс состоится 21 октября. Соперником будет Миннесота. Если Нью-Йорк не оформит шайбу к середине 1-го периода, то побьет антирекорд по продолжительности домашней серии без гола со старта сезона.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Рейнджерс

Статьи по теме

НХЛ: Кэпиталз обыграли Рейнджерс НХЛ: Кэпиталз обыграли Рейнджерс
НХЛ: Колорадо обыграло Лос-Анджелес, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида дожала Чикаго НХЛ: Колорадо обыграло Лос-Анджелес, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида дожала Чикаго
НХЛ опубликовала календарь нового сезона с олимпийской паузой НХЛ опубликовала календарь нового сезона с олимпийской паузой
НХЛ: Коламбус разбил Вашингтон, Рейнджерс уступили Каролине, победы Флориды, Виннипега и Вегаса НХЛ: Коламбус разбил Вашингтон, Рейнджерс уступили Каролине, победы Флориды, Виннипега и Вегаса

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Формула 116:51
Мерседес объявил пилотов на сезон-2026
НХЛ16:10
Аутсайдер НХЛ обновил рекорд посещаемости
Европа15:36
Барселона пролонгировала звезду команды
НБА15:00
Даллас определился с судьбой тренера
ЧМ-202614:30
Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?
НХЛ14:28
Кросби установил очередные достижения в НХЛ
Европа13:57
Тоттенхэм вернул бывшего функционера
Украина13:30
УХЛ: Шторм примет Крыжинку Кэпиталз
Украина13:25
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
Теннис13:05
Киченок вышла в полуфинал японского турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK