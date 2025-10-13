НХЛ: Кэпиталз обыграли Рейнджерс

В НХЛ прошел только один матч.

В рамках очередного игрового дня в Национальной хоккейной Лиге прошел один поединок, в котором Нью-Йорк Рейнджерс принимали Вашингтон Кэпиталз.

Судьбу поединка решила всего одна забитая шайба в исполнении Энтони Бовилье.

Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз – 0:1

Шайба: 33:47 Бовилье (овечкин, Чисхольм) – 0:1

Интересно, что для Рейнджерс это второе домашнее поражение в сезоне, тогда как оба матча на выезде они выиграли, накануне разорвав Питтсбург.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!