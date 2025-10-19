НХЛ: Питтсбург одолел Сан-Хосе, Вегас разгромил Калгари, Бостон проиграл Колорадо
В ночь на воскресенье, 19 октября, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках вечера сыграли 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 18 октября
Баффало – Флорида – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
1:0 - 7" Доун (Долин, Томпсон)
2:0 - 31" Доун (Бенсон, Цукер)
3:0 - 34" Пауэр (Кребс, Так)
Оттава - Айлендерс - 4:5 (1:0, 3:3, 0:2)
1:0 - 17" Перрон (Калиев, Шабо)
2:0 - 25" Пинто (Шабо, Батерсон)
2:1 - 26" Хайнеман (Мэйфилд, Друед)
2:2 - 29" Хорват (Ли, Пулок)
3:2 - 36" Штюцле (Батерсон, Дженсен)
3:3 - 37" Ли (Шефер, Шабанов)
4:3 - 38" Козенс (Штюцле)
4:4 - 46" Палмьери (Пелёк, Барзал)
4:5 - 58" Ли (Пажо)
Нью-Джерси - Эдмонтон - 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
1:0 – 28" Дж. Хьюз (Пеши)
2:0 – 36" Братт (Хишир, Дж. Хьюз)
2:1 – 38" Нюджент-Хопкинс (Рословик, Макдэвид)
3:1 – 50" Браун (Гленденинг)
4:1 – 52" Дж. Хьюз (Братт)
4:2 – 56" Нюджент-Хопкинс (Нерс, Макдэвид)
5:2 – 58" Мерсер (Хишир)
5:3 – 60" Лазар (Эмберсон, Хенрик)
Сент-Луис - Даллас - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
1:0 - 22" Кайру (Шенн)
2:0 - 33" Снаггеруд (Такер, Бучневич)
2:1 - 57" Рантанен (Биксель, Джонстон)
3:1 - 59" Сутер
Виннипег - Нэшвилл - 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
1:0 - 2" Шайфли (Айафалло, Коннор)
2:0 - 10" Нидеррайтер (Демело, Наместников)
3:0 - 45" Стэнли (Тэйвз, Нюквист)
4:0 - 56" Наместников (Нидеррайтер, Тэйвз)
4:1 - 58" Бантинг (Шей, О'Райлли)
Коламбус - Тампа-Бэй - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
1:0 - 4" Джонсон (Фантилли, Дженнер)
1:1 - 12" Макдона (Чернак, Хольмберг)
1:2 - 16" Сирелли (Хедман, Генцел)
2:2 - 33" Сиверсон (Койл, Оливье)
3:2 - 41" Марченко (Веренски, Воронков)
Монреаль - Рейнджерс - 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
1:0 - 1" Слафковски (Кофилд)
2:0 - 3" Сузуки (Галлахер, Демидов)
2:1 - 11" Зибанеджад (Панарин, Фокс)
2:2 - 41" Миллер (Панарин, Фокс)
2:3 - 44" Робертсон (Шири, Панарин)
2:4 - 45" Панарин (Гавриков, Зибанеджад)
3:4 - 48" Добсон (Андерсон, Страбл)
Филадельфия - Миннесота - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 - 21" Тарасенко (Брудин, Росси)
1:1 - 47" Типпет (Дворак, Зеграс)
2:1 - 62" Кейтс (Драйсдейл, Форстер)
Торонто - Сиэтл - 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
0:1 - 7" Райт (Марчмент, Шварц)
1:1 - 14" Райлли (Найз, Мэттьюз)
1:2 - 34" Нюман (Райт, Марчмент)
2:2 - 36" Таварес (В. Нюландер)
2:3 - 37" Данн (Стивенсон, Толванен)
3:3 - 41" Таварес (В. Нюландер)
3:4 - 63" Махура (Стивенсон, Эберли)
Лос-Анджелес - Каролина - 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
0:1 - 1" Дж. Стаал (Мартинук, Каррье)
0:2 - 3" Дж. Стаал (Четфилд, Райлли)
0:3 - 23" Котканиеми (Миллер)
1:3 - 24" Мур (Эдмундсон, Дано)
2:3 - 36" Кузьменко (Кемпе, Байфилд)
3:3 - 51" Фиала (Кемпе)
3:4 - 61" Джарвис (Миллер, Ахо)
Колорадо - Бостон - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
0:1 - 3" Бичер (Лорей, Макэвой)
1:1 - 7" Маккиннон (Лехконен)
2:1 - 10" Мэнсон (Ландескуг, Бернс)
3:1 - 44" Маккиннон (Лехконен)
4:1 - 57" Нечас (Лехконен)
Сан-Хосе - Питтсбург - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 - 27" Кросби (Ракелль, Летанг)
0:2 - 47" Манта (Малкин, Бразо)
0:3 - 59" Малкин (Карлссон, Кросби)
Вегас - Калгари - 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
1:0 - 1" Марнер (Барбашев)
1:1 - 3" Юбердо (Уигар, Кадри)
2:1 - 5" Гертл (Айкел, Стоун)
3:1 - 15" Стоун (Айкел)
4:1 - 23" Барбашев (Лоузон, Корчак)
5:1 - 39" Марнер (Айкел, Стоун)
6:1 - 42" Стоун (Айкел, Гертл)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!