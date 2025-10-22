iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Кросби установил новый клубный рекорд

Канадец превзошел своего ментора.
Сегодня, 18:55       Автор: Антон Федорцив
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

Форвард Питтсбурга Сидни Кросби шайбой приложился к разгрому Ванкувера (5:1) в регулярке Национальной хоккейной лиги. Ветеран набрал 1896 очко с учетом плей-офф и стал рекордсменом Пингвинз, сообщает официальный сайт НХЛ.

Канадский нападающий обошел знаменитого соотечественника Марио Лемье. Теперь Кросби занимает 7-ю строчку в списке бомбардиров всех времен. Гол в ворота Кэнакс стал для него юбилейным – 700-м в регулярке и плей-офф (17-е место).

В нынешнем сезоне Кросби набрал 8 пунктов. Ранее он поднялся на 9-ю позицию в перечне ассистентов за всю историю НХЛ. Кроме того, центрфорвард стал рекордсменом Питтсбурга по первым ассистам.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз Марио Лемье

Статьи по теме

Кросби установил очередные достижения в НХЛ Кросби установил очередные достижения в НХЛ
Кросби повторил капитанский рекорд НХЛ Кросби повторил капитанский рекорд НХЛ
Хорнер нашел инвесторов для покупки конюшни Формулы-1 Хорнер нашел инвесторов для покупки конюшни Формулы-1
Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды

Видео

Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа20:41
Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды
Лига конференций20:18
"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором
Лига конференций20:06
Шовковский оценил уровень Самсунспора
Бокс19:40
"С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри
Европа19:29
Реал определился с судьбой Алабы
Бокс18:59
"Слишком рано": Экс-чемпион оценил готовность Итаумы к бою с Усиком
НХЛ18:55
Кросби установил новый клубный рекорд
Лига конференций18:35
Ближайший матч Лиги конференций станет для Шахтера юбилейным в еврокубках
Другие страны18:19
Зиеш нашел новый клуб
Бокс18:00
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK