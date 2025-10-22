Кросби установил новый клубный рекорд

Форвард Питтсбурга Сидни Кросби шайбой приложился к разгрому Ванкувера (5:1) в регулярке Национальной хоккейной лиги. Ветеран набрал 1896 очко с учетом плей-офф и стал рекордсменом Пингвинз, сообщает официальный сайт НХЛ.

Канадский нападающий обошел знаменитого соотечественника Марио Лемье. Теперь Кросби занимает 7-ю строчку в списке бомбардиров всех времен. Гол в ворота Кэнакс стал для него юбилейным – 700-м в регулярке и плей-офф (17-е место).

В нынешнем сезоне Кросби набрал 8 пунктов. Ранее он поднялся на 9-ю позицию в перечне ассистентов за всю историю НХЛ. Кроме того, центрфорвард стал рекордсменом Питтсбурга по первым ассистам.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

