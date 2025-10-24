НХЛ: Нью-Йорк Айлендерс разгромили Детройт, Тампа-Бэй проиграла Чикаго, а Бостон уступил Анахайму
В ночь на 24 октября состоялись 12 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Результаты матчей НХЛ за 24 октября
Тампа-Бей Лайтнинг – Чикаго Блекгокс – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Оттава Сенаторз – Филадельфия Флаерз – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Бостон Брюинз – Анахайм Дакс – 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)
Нью-Йорк Айлендерс – Детройт Ред Вингз – 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)
Нью-Йорк Рейнджерс – Сан-Хосе Шаркс – 5:6 ОТ (1:3, 3:1, 1:1 ОТ 0:1)
Флорида Пантерз – Питтсбург Пингвинз – 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
Сент-Луис Блюз – Юта Мамонт – 4:7 (0:4, 2:1, 2:2)
Виннипег Джетс – Сиетл Кракен – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Нэшвилл Предаторз – Ванкувер Кенакс – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Колорадо Эвеланш – Каролина Харрикейнз – 4:5 Б (1:4, 1:0, 2:0, Б 0:1)
Эдмонтон Ойлерз – Монреаль Канадиенс – 6:5 (1:1, 3:2, 3:1)
Даллас Старз – Лос-Анджелес Кингз – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0 ОТ 0:1)
