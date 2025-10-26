НХЛ: Питтсбург неожиданно уступил Коламбусу, а Флорида разгромила Вегас
В ночь на 26 октября состоялись 13 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Результаты матчей НХЛ за 26 октября
Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс – 4:3 (Б) (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Бостон Брюинз - Колорадо Эвеланш – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг - Анахайм Дакс – 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Торонто Мейпл Лифс - Баффало Сейбрз – 4:3 (ОТ) (1:1, 1:1, 1:1, ОТ 1:0)
Миннесота Уайлд - Юта Мамонт – 2:6 (1:3, 1:0, 0:3)
Флорида Пантерз - Вегас Голден Найтс – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс – 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз – 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)
Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс – 4:5 (Б) (2:1, 0:1, 2:2, 0:1)
Детройт Ред Вингз - Сент-Луис Блюз – 6:4 (0:2, 3:2, 3:0)
Даллас Старз - Каролина Харрикейнз – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Нэшвилл Предаторз - Лос-Анджелес Кингз – 5:4 (Б) (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)
Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерз – 3:2 (1:0. 1:1, 1:1)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!