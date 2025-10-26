iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Питтсбург неожиданно уступил Коламбусу, а Флорида разгромила Вегас

Вот как прошли ключевые матчи очередного игрового дня НХЛ.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на 26 октября состоялись 13 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результаты матчей НХЛ за 26 октября

Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс – 4:3 (Б) (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Бостон Брюинз - Колорадо Эвеланш – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Тампа-Бэй Лайтнинг - Анахайм Дакс – 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Торонто Мейпл Лифс - Баффало Сейбрз – 4:3 (ОТ) (1:1, 1:1, 1:1, ОТ 1:0)

Миннесота Уайлд - Юта Мамонт – 2:6 (1:3, 1:0, 0:3)

Флорида Пантерз - Вегас Голден Найтс – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс – 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз – 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)

Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс – 4:5 (Б) (2:1, 0:1, 2:2, 0:1)

Детройт Ред Вингз - Сент-Луис Блюз – 6:4 (0:2, 3:2, 3:0)

Даллас Старз - Каролина Харрикейнз – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Нэшвилл Предаторз - Лос-Анджелес Кингз – 5:4 (Б) (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерз – 3:2 (1:0. 1:1, 1:1)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Матч всех звезд НХЛ не состоится в 2026 году Матч всех звезд НХЛ не состоится в 2026 году
Трубин повторил рекорд Кандаурова в Примейре Трубин повторил рекорд Кандаурова в Примейре
Две украинские команды примут участие в DreamLeague Season 27 по Dota 2 Две украинские команды примут участие в DreamLeague Season 27 по Dota 2
НБА: Оклахома обыграла Атланту, Денвер победил Финикс НБА: Оклахома обыграла Атланту, Денвер победил Финикс

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

НХЛ10:11
Матч всех звезд НХЛ не состоится в 2026 году
Европа09:54
Трубин повторил рекорд Кандаурова в Примейре
Киберспорт09:25
Две украинские команды примут участие в DreamLeague Season 27 по Dota 2
НБА09:04
НБА: Оклахома обыграла Атланту, Денвер победил Финикс
Бокс08:34
Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в Лондоне
НХЛ08:19
НХЛ: Питтсбург неожиданно уступил Коламбусу, а Флорида разгромила Вегас
Европа07:45
Футбол сегодня: Миколенко против Тоттенхэма и Эль-Классико
Европа07:34
Без Гарсии и Ольмо. Барселона представила заявку на матч с Реалом
Биатлон07:15
Сборная Украины по биатлону проведёт старт сезона в Швеции
Европа00:50
Конте жестко отреагировал на жалобы Интера после поражения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK