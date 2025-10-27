НХЛ: Ванкувер дожал Эдмонтон, Калгари разгромил Рейнджерс
В ночь на понедельник, 27 октября, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках вечера сыграли 8 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 26 октября
Нью-Джерси - Колорадо - 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
1:0 - 9" Грицюк (Майер)
2:0 - 9" Дж. Хьюз (Диллон, Немец)
2:1 - 12" Ничушкин (Олофссон, Макар)
2:2 - 17" Маккиннон (Тэйвс, Лехконен)
3:2 - 32" Браун (Немец)
3:3 - 53" Нелсон (Малински, Колтон)
4:3 - 61" Дж. Хьюз (Немец)
Тампа-Бэй - Вегас - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 - 4" Хэйгл (Генцел, Хедман)
1:1 - 18" Карлссон (Теодор, Смит)
2:1 - 61" Кучеров (Хэйгл)
Миннесота - Сан-Хосе - 5:6 ОТ (2:2, 0:2, 3:1, 0:1)
0:1 - 5" Эклунд (Орлов, Селебрини)
0:2 - 13" Миса (Лильегрен)
1:2 - 17" Юханссон (Фэйбер, Росси)
2:2 - 17" Росси (Капризов)
2:3 - 31" Эклунд (Курашев)
2:4 - 31" Ривс (Делландреа, Гудроу)
3:4 - 44" Хартман (Фэйбер, Капризов)
3:5 - 47" Тоффоли (Эклунд, Селебрини)
4:5 - 48" Байум (Тренин, Хартман)
5:5 - 57" Эрикссон Эк (Фэйбер, Капризов)
5:6 - 63" Селебрини
Виннипег - Юта - 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
1:0 - 21" Демело (Коннор, Моррисси)
1:1 - 30" Сергачев (Шмалц)
1:2 - 31" Карконе (Шмидт, Ямамото)
2:2 - 35" Шайфли (Виларди, Моррисси)
2:3 - 54" Гюнтер (Петерка, Кули)
Чикаго - Лос-Анджелес - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
1:0 - 7" Бедард (Михеев)
1:1 - 23" Лаферрье (Дано, Перри)
1:2 - 24" Фиала (Кларк)
1:3 - 58" Армия (Эдмундсон, Кемпе)
Нэшвилл - Даллас - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
1:0 - 8" Маршессо (Форсберг, О′Райлли)
2:0 - 27" Штястны (Бэррон, Евангелиста)
2:1 - 29" Бек (Харли, Факса)
2:2 - 36" Джонстон (Робертсон)
2:3 - 50" Рантанен (Робертсон, Бурк)
Калгари - Рейнджерс - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
1:0 - 1" Кадри (Хэнли, Юбердо)
2:0 - 9" Баль (Кадри, Фрост)
2:1 - 9" Лаба (Гавриков, Кайлле)
3:1 - 32" Шарангович (Фараби, Зари)
4:1 - 46" Колман (Баклунд)
5:1 - 54" Колман (Баклунд)
Ванкувер - Эдмонтон - 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
1:0 - 15" Босер (Петтерссон, Кэйн)
2:0 - 22" Петтерссон (Гарланд, Гронек)
2:1 - 36" Драйзайтль (Рословик, Бушар)
3:1 - 39" Шервуд (Петтерссон, Босер)
3:2 - 41" Рословик (Подколзин)
3:3 - 54" Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
4:3 - 61" Шервуд (Гарланд, Босер)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!