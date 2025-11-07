НХЛ: Битва лидеров Востока завершилась в овертайме, Вашингтон снова проиграл
Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился. Одним из центральных матчей было противостояние лидеров Востока Нью-Джерси и Монреаля, которое завершилось победой первых лишь в овертайме.
Бостон Брюинз – Оттава Сенаторз – 3:2 (ОТ)
Шайбы: 05:42 Гики (Пик) – 1:1, 21:22 Курали (Жанно, Пик) – 2:1, 36:03 Жиру (Перон, Шабо) – 2:2, в большинстве, 64:54 Заха (Макевой) – 3:2.
Нью-Джерси Девилз - Монреаль Канадиенс – 4:3 (ОТ)
Шайбы: 01:53 Глесс – 1:0, 02:59 Дак (Добсон, Мэтисон) – 1:1, 28:05 Палат (Джек Гьюз, Немец) – 2:1, 40:59 Эванс (Андерсон, Добсон) – 2:2, 50:3 58:53 Майер (Джек Гьюз, Братт) – 3:3, 61:33 Братт – 4:3.
Каролина Гаррикейнз – Миннесота Уайлд – 4:3
Шайбы: 05:34 Болди – 0:1, 12:53 Блейк (Уокер) – 1:1, 13:24 Фейбер (Капризов, Юганссон) – 1:2, 13:45 Свечников (Никишин, Ахо) – 2:2, 16:51 Уокер (Д) Болди (Тарасенко, Сперджен) - 3:3, в большинстве, 20:46 Эллерс (Блейк) - 4:3.
Баффало Сейбрз – Сент-Луис Блюз – 0:3
Шайбы: 12:38 Жозеф – 0:1 (в меньшинстве), 22:42 Бьюгстед (Фолк, Жозеф) – 0:2, 58:58 Фолк (Жозеф) – 0:3.
Питтсбург Пингвинз – Вашингтон Кэпиталз – 5:3
Шайбы: 02:22 Кросби (Киндел, Раст) – 1:0, в большинстве, 11:32 Кросби (Раст, Карлссон) – 2:0, в большинстве, 22:08 Манта (Новак, Лизотт) – 3:0, 29:41 Строум (Овечкин) –3:3:5 Овечкин) – 3:2, 39:55 Уилсон (Строум, Карлссон) – 3:3, 51:16 Раст (Малкин, Киндел) – 4:3, в большинстве, 57:56 Дьюар (Летанг) – 5:3.
Нэшвилл Предаторз – Филадельфия Флайерз – 1:3
Шайбы: 01:44 О'Райлли (Форсберг, Бланкенбург) – 1:0, 24:43 Мичков (Йорк, Кутюрье) – 1:1, 37:37 Кейтс (Драйсдейл, Коннекны) – 1:2, 58:47 Конекни (Дворак).
Даллас Старз - Онагайм Дакс – 5:7
Шайбы: 05:49 Джонстон (Рантанен, Хейсканен) – 1:0, в большинстве, 16:18 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 2:0, в большинстве, 21:16 Крайдер (Карлссон) – 2:1, в большинстве, 22:48 Мур (Пеллинг, 2:2 (Стол, Хейсканен) – 3:2, 34:07 Готье (Киллорн) – 3:3, 37:05 Зеллвегер (Сеннеке, Киллорн) – 3:4, в большинстве, 40:16 Крайдер (Хеллесон, Терри) – 3:5, 41:50 большинства, 49:22 Карлссон (Терри) – 4:6, меньш.
Вегас Голден Найтс – Тампа-Бэй Лайтнинг – 3:6
Шайбы: 07:25 Барбашов (Хенифин, Марнер) – 1:0, 15:53 Барбашов (Марнер, Айкел) – 2:0, 20:36 Гонсалвес (Джеймс) – 2:1, 23:28 Джеймс (Бьоркстранн, Мозер) – 2 (Бьоркстранн, Генцел) – 2:3, в большинстве, 43:37 Марнер – 3:3, 44:12 Хейгл (Джеймс) – 3:4, 54:12 Кучеров (Хедман, Хейгл) – 3:5, в большинстве, 59:13 Хейгл (Кучеров)
Лос-Анджелес Кингз – Флорида Пантерз – 2:5
Шайбы: 02:06 Беннетт (Петри, Боквист) – 0:1, 09:23 Копитар (Кемпе, Байфилд) – 1:1, в большинстве, 11:00 Перри (Андерсон, Эдмундсон) – 2:1, 17:30 Маршанд (Экб5) (Верхеге, Миккола) – 2:3, 48:41 Лунделль (Луостарынен) – 2:4, меньше., 52:36 Маршанд (Миккола) – 2:5.
