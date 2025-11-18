iSport.ua
НХЛ: Флорида взяла верх над Ванкувером, Каролина уступила Бостону

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Вчера, 08:41       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь с 17 на 18 ноября любители хоккея стали свидетелями очередного насыщенного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Результаты матчей НХЛ за 18 ноября

Бостон – Каролина – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 – 28 Дж.Стаал (Каррье, Нюстрем);
0:2 – 33 Янковски (Уокер, Холл);
0:3 – 57 Холл (Нюстрем);
1:3 – 59 Тафт (Йокихарью, Эйссимонт).

Баффало – Эдмонтон – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

1:0 – 19 Эстлунд (Далин, Росен);
1:1 – 24 Рословик (Манджипани, Драйзайтль);
2:1 – 28 Байрэм (Кребс, Козак);
3:1 – 29 Маленстин (Самуэльссон, Далин);
4:1 – 47 Эстлунд (Данн);
5:1 – 57 Томпсон.

Флорида – Ванкувер – 8:5 (2:2, 3:1, 3:2)

0:1 – 14 О'Коннор (К. Хьюз, Майерс);
0:2 – 15 Дебраск (К. Хьюз, Шервуд);
1:2 – 15 Грир (Беннетт, Верхэге);
2:2 – 19 Джонс (Бобровский, Райнхарт);
3:2 – 22 Канин (Форслинг, Грегор);
4:2 – 26 Родригес (Боквист, Райнхарт);
5:2 – 27 Лунделль (Экблад, Маршанд);
5:3 – 27 Петтерссон (К. Хьюз, Кэйн);
5:4 – 41 Петтерссон (Вилландер, Шервуд);
5:5 – 43 Гронек (Кэйн, Сассон);
6:5 – 44 Беннетт (Балинскис, Миккола);
7:5 – 48 Джонс (Верхэге, Райнхарт);
8:5 – 58 Маршанд.

Вашингтон – Лос-Анджелес – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 – 3 Рой (Уилсон, Протас);
2:0 – 21 Овечкин (Чикран, Макмайкл);
2:1 – 33 Копитар (Фиала, Перри).

Коламбус – Монреаль – 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, буллиты – 2:1)

1:0 – 6 Веренски (Койл, Оливер);
1:1 – 24 Капанен (Демидов, Мэтисон);
2:1 – 29 Фантилли (Воронков, Марченко);
3:1 – 33 Воронков (Веренски, Марченко);
3:2 – 48 Андерсон (Эванс, Хатсон);
3:3 – 58 Хатсон (Кофилд, Добсон).

Анахайм – Юта – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

1:0 – 15 Лакомб (Киллорн, Строум);
1:1 – 38 Гюнтер (Марино, Шмидт);
1:2 – 49 Кули (Шмалц, Сергачев);
2:2 – 59 Терри (Готье, Крайдер);
3:2 – 61 Зеллвегер (Киллорн, Сеннеке).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


